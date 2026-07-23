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Ursula von der Leyen tillsammans med Volodymyr Zelenskyj tidigare i juli. (Thomas Padilla /AP/TT / AP)
Ryska invasionenSanktionerna

EU eniga om sanktionspaket efter veckors förhandlingar

Av Louise Cassemar
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EU-ambassadörerna är överens om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland, uppger en EU-diplomat för AFP. Sändebuden ska ha kommit överens om ett nytt förslag med undantag för omlastning av rysk fossilgas till tredjeland under ett år, med automatisk förlängning, enligt uppgifter till Reuters.

Förhandlingarna har tidigare skjutits upp, bland annat för att Grekland har protesterat mot ett förbud mot transport av flytande fossilgas från Ryssland som man menar drabbar de grekiska rederierna.

EU-diplomat: ”Medlemsstaterna har visat solidaritet med Grekland”
Reuters  · Ofta betalvägg
AFP:s notis
AFP  · Ofta betalvägg
Nytt sanktionspaket mot Ryssland klart
TT
Ordförandelandet Irland ska ha lagt fram ett nytt förslag på torsdagen
www.politico.eu
Diplomat: Sanktionspaket ska vara klart i eftermiddag
Reuters  · Ofta betalvägg
Nästan 90 ryska banker är med på listan över föreslagna sanktioner
Reuters  · Ofta betalvägg
Grekiska rederier står för en betydande del av transporten av flytande naturgas (17 juli)
www.euronews.com
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