EU eniga om sanktionspaket efter veckors förhandlingar

EU-ambassadörerna är överens om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland, uppger en EU-diplomat för AFP. Sändebuden ska ha kommit överens om ett nytt förslag med undantag för omlastning av rysk fossilgas till tredjeland under ett år, med automatisk förlängning, enligt uppgifter till Reuters.

Förhandlingarna har tidigare skjutits upp, bland annat för att Grekland har protesterat mot ett förbud mot transport av flytande fossilgas från Ryssland som man menar drabbar de grekiska rederierna.