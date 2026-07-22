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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
Ryska invasionenFörhandlingarna

Zelenskyj i samtal med USA: Ska ”återuppliva diplomatin”

Av Hedda Hallsenius
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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har pratat i telefon med USA:s sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner, rapporterar Reuters.

”Det var en bra, viktig konversation om hur vi ska återuppliva diplomatin och närma oss freden”, skriver Zelenskyj i ett inlägg på X.

Vidare skriver Zelenskyj att USA och Ukraina håller nära kontakt.

”Jag tackar Steve och Jared för deras personliga insatser för att främja freden”, skriver han.

Zelenskyj på X
x.com
Tidigare talade Zelenskyj även med USA:s ambassadör i Nato
Reuters  · Ofta betalvägg
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Ryska invasionenFörhandlingarnaEuropaUSAUkrainaNordamerika Volodymyr ZelenskyjJared KushnerSteve Witkoff