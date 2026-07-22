Zelenskyj i samtal med USA: Ska ”återuppliva diplomatin”
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har pratat i telefon med USA:s sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner, rapporterar Reuters.
”Det var en bra, viktig konversation om hur vi ska återuppliva diplomatin och närma oss freden”, skriver Zelenskyj i ett inlägg på X.
Vidare skriver Zelenskyj att USA och Ukraina håller nära kontakt.
”Jag tackar Steve och Jared för deras personliga insatser för att främja freden”, skriver han.
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