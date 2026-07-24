Källa: Zelenskyj ska träffa Trump i Washington på tisdag

Presidenterna Volodymyr Zelenskyj och Donald Trump under Natomötet i Turkiet tidigare i juli.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reser till USA för ett möte med Donald Trump i början av nästa vecka. Det uppger en källa inom Vita huset för Reuters.

En ukrainsk källa säger till nyhetsbyrån att de båda länderna har diskuterat ett förslag om en vapenvila för luftkrigföring, som de gemensamt kan presentera för Ryssland.

Enligt källor till AFP ska presidenterna träffas på tisdag.