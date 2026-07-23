Omtalat möte mellan Lavrov och Rubio genomfört i Manila

USA:s och Rysslands utrikesministrar har nu träffats, skriver nyhetsbyråerna. På dagordningen stod kriget i Ukraina, kriget i Iran och framtida samarbetsområden, men vad Marco Rubio och Sergej Lavrov faktiskt kom fram till sa de inte.

– Kriget i Ukraina har på många sätt försvårat för Ryssland och USA att komma överens inom andra områden, sa Marco Rubio, när han mötte pressen.

– Det är positivt att kunna ställa frågor och få svar, sa Sergej Lavrov.

Mötet ägde rum i anslutning till en Asean-konferens mellan elva sydostasiatiska länder i Manila.