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USA:s utrikesminister Marco Rubio satt på torsdagen öga mot öga med Rysslands motsvarighet, Sergej Lavrov. (BRENDAN SMIALOWSKI /AP/TT / AP)
Ryska invasionenFörhandlingarna

Omtalat möte mellan Lavrov och Rubio genomfört i Manila

Av Daniel Persson
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USA:s och Rysslands utrikesministrar har nu träffats, skriver nyhetsbyråerna. På dagordningen stod kriget i Ukraina, kriget i Iran och framtida samarbetsområden, men vad Marco Rubio och Sergej Lavrov faktiskt kom fram till sa de inte.

– Kriget i Ukraina har på många sätt försvårat för Ryssland och USA att komma överens inom andra områden, sa Marco Rubio, när han mötte pressen.

– Det är positivt att kunna ställa frågor och få svar, sa Sergej Lavrov.

Mötet ägde rum i anslutning till en Asean-konferens mellan elva sydostasiatiska länder i Manila.

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Mötet ägde rum på torsdagsmorgonen, lokal tid
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