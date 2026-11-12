En ukrainsk drönare med en Starlink-terminal mellan vingarna.

Ukraina har drabbats av ”omfattande störningar” i det militära satellitsystemet Starshield längs hela frontlinjen, uppger landets president Volodymyr Zelenskyj.

”Det handlar framför allt om systematiska hastighetsbegränsningar för Starshield, där hastigheten begränsas till 161 kilometer i timmen. Den ukrainska militären har redan undersökt omständigheterna och konstaterat att det inte rör sig om slumpmässiga fel, utan om systematiska hastighetsbegränsningar”, skriver han på X.

Tidigare i höst inträffade en liknande begränsning av satellitsystemet. Ukraina anklagade då Vita huset för att medvetet ha orsakat problemen, eftersom de uppstod samtidigt som president Donald Trump försökte sätta press på Kyjiv.

Starshield är den militära motsvarigheten till Starlink, som ägs av Elon Musks rymdföretag Space X.