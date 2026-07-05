10 000 blixtnedslag har uppmätts under ovädret
10 000 blixtnedslag har uppmätts under dagens åskoväder som främst drabbar södra Sverige, rapporterar TT.
– Den senaste halvtimmen har vi haft drygt 2 000 och ett 3 000-tal under halvtimmen innan dess, vilket är ett kvitto på att det håller på att mattas av, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.
Det har varit allra flest blixtnedslag från Småland upp till södra Gästrikland, enligt Erik Höjgård-Olsen.
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