10 000 blixtnedslag har uppmätts under ovädret

Arkivbild av ett blixtnedslag i Malmö i slutet av juni.

10 000 blixtnedslag har uppmätts under dagens åskoväder som främst drabbar södra Sverige, rapporterar TT.

– Den senaste halvtimmen har vi haft drygt 2 000 och ett 3 000-tal under halvtimmen innan dess, vilket är ett kvitto på att det håller på att mattas av, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

Det har varit allra flest blixtnedslag från Småland upp till södra Gästrikland, enligt Erik Höjgård-Olsen.