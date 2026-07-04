1 100 bekämpar skogsbrand i Portugal – nio skadade

1 100 brandmän, 380 brandbilar och åtta flygplan och helikoptrar har satts in för att bekämpa en stor skogsbrand i norra Portugal, rapporterar AFP.

10 000 hektar i regionen Viseu har brunnit. Nio personer har skadats, varav två livshotande. En spansk militärenhet har skickats för att bistå.

Det är säsongens första stora skogsbrand i Portugal, där temperaturen väntas nå upp till 44 grader de kommande dagarna.

Även i Spanien rasar en brand i Costa Brava i nordöstra Katalonien. 2 200 hektar har brunnit och 150 turister evakuerats. Runt 70 procent av branden var under kontroll på lördagen.