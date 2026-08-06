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En evakuerad man i Bordeaux, som tvingades byta hängmattan mot britsen, läser tidningen om skogsbränderna. (Eva van Dam /AP/TT)
KlimathotetSkogsbränderna i Europa

Analyser: Det har varit en brutal sommar för Europa

Av Marcus Lindén
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I sommar har Europa återigen sett på när kontinentens öde formas av en rad olika kriser man saknar kontroll över, skriver Michael D Shear i en analys i New York Times. Listan är lång: Irankriget, oljepriserna, skogsbränderna, hettan, torkan och flyktingskrisen i Ceuta.

”En brutal sommar för Europa”, skriver han.

Olika presidenter och premiärministrar kastar sig in i blixtinkallade Zoom-möten för att agera, fortsätter han. Men som så ofta under de senaste åren har Europa små möjligheter att påverka sina allra största utmaningar.

Den franska tidningen Libérations skribent Aurore Maubian zoomar in på en av kriserna: torkan i Centraleuropa. Vattenunderskottet har byggts upp i månader. Alperna fick så lite snö i vintras att floderna inte fick sitt normala tillskott. En ovanligt varm vår spädde på utvecklingen. Och sen kom hettan.

Hon skriver att torkan ger kedjereaktioner till näringslivet med stor påverkan på fartygstransporter, kärnkraftverk, datacenter, öltillverkning och livsmedelsindustri.

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Michael D Shear: Europa prövas av en svår sommar
analys · NY Times  · Ofta betalvägg
Aurore Maubian: Centraleuropa lider av torkan
analys · www.liberation.fr
Yiannis Baboulias: Följdeffekterna av torkan är gigantiska
analys · www.theguardian.com
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