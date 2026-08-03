Ledare: En tunn gräns mellan ordning och kaos

På dagens ledarsidor skriver man om bränderna i Europa, svenskt vatten och läraryrket. SvD:s Madina Refoi tror att de stora skogsbränderna kan forma kontinenten minst lika mycket som krig och konflikt.

”Elden påminner oss om hur tunn gränsen är mellan ordning och kaos, och hur lätt det vi tar för givet kan gå förlorat när naturens krafter släpps fria.”

Klas A M Eriksson på GP anser att läraryrket måste bli mer attraktivt och för det behövs högre krav. Exempelvis striktare regler kring lärarlegitimation och mindre detaljstyrning.

”Det är ungefär så det fungerar inom läkarskrået, som har satsat mer på kvalitet än kvantitet i bemärkelsen att man har haft en hög nivå på utbildningarna och begränsat antalet platser, trots hög efterfrågan från samhället.”

DN:s Viktor Karlsson fokuserar på Sveriges rena kranvatten och hotet i form av läckande rör.

”En del av lösningen är att höja vattenpriset där det behövs. Då kan bristen hejdas utan onödiga förbud – och pengarna kan användas för att laga vattenledningar.”