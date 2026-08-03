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Brandmän som kämpar med bränderna i Grekland. (Michael Varaklas /AP/TT / AP)
Skogsbränderna i Europa

Ledare: En tunn gräns mellan ordning och kaos

Av Hannah Gustafsson
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På dagens ledarsidor skriver man om bränderna i Europa, svenskt vatten och läraryrket. SvD:s Madina Refoi tror att de stora skogsbränderna kan forma kontinenten minst lika mycket som krig och konflikt.

”Elden påminner oss om hur tunn gränsen är mellan ordning och kaos, och hur lätt det vi tar för givet kan gå förlorat när naturens krafter släpps fria.”

Klas A M Eriksson på GP anser att läraryrket måste bli mer attraktivt och för det behövs högre krav. Exempelvis striktare regler kring lärarlegitimation och mindre detaljstyrning.

”Det är ungefär så det fungerar inom läkarskrået, som har satsat mer på kvalitet än kvantitet i bemärkelsen att man har haft en hög nivå på utbildningarna och begränsat antalet platser, trots hög efterfrågan från samhället.”

DN:s Viktor Karlsson fokuserar på Sveriges rena kranvatten och hotet i form av läckande rör.

”En del av lösningen är att höja vattenpriset där det behövs. Då kan bristen hejdas utan onödiga förbud – och pengarna kan användas för att laga vattenledningar.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Även världens bäste kan behöva facket
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Viktor Karlsson: Svenskar älskar kranvattnet – men snart kan det vara äckligt
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Sofie Löwenmark: Bombar du barn? Då kan du bli hjälte för V
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas A M Eriksson: De bästa måste vilja bli lärare
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Madina Refoi: Elden svetsar samman Europa
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Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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