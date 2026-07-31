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Släckningsarbete vid Marcheprime, utanför Bordeaux. (Emma Da Silva /AP/TT / AP)
KlimathotetSkogsbränderna i Europa

Bränder stoppar inte svenska resenärer till Sydeuropa

Av Andreas Victorzon
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Bränderna tycks inte avskräcka svenskar från att resa till Sydeuropa, rapporterar TT. Hos Norwegian bokas fortfarande resor till franska Bordeaux, medan Ticket ser en ökning av resor till Frankrike med 22 procent och till Spanien med 29 procent den senaste veckan jämfört med i fjol. Inget av bolagen TT har pratat med upplever att kunder avbokar på grund av bränderna.

Enligt reseexperten Lottie Knutson kan det bero på att det tar emot att avboka resor som är planerade sedan länge.

– Resvanor kan även sitta i länge. Alla vet att det förekommer bränder i Sydeuropa även om de är ovanligt skrämmande i år, säger hon till TT.

Flera resebyråer uppger däremot att resenärer hör av sig för rådgivning.

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KlimathotetSkogsbränderna i EuropaFrankrikeEuropaTurism & resor