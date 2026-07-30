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Julian Alonso på sina ägor som förstörts i bränderna utanför Madrid i Spanien. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
Skogsbränderna i Europa

Bränderna förändrar försäkringsbranschen

Av Magnus Eriksson
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Europas försäkringsbolag rustar sig för en ny era av katastrofrisker, pådrivna av stigande temperaturer på den kontinent i världen som värms upp snabbast. Det skriver Bloomberg.

Även om det är för tidigt att säga vad årets skogsbränder kommer att kosta påpekar Tyson Vickery, vd för försäkringsmäklaren Marsh, att Spaniens skogsbrandssäsong 2025 medförde ekonomiska förluster på närmare 5 miljarder euro. Endast 1 miljard av detta värde var försäkrat.

Konsekvenserna lär bli högre premier för försäkringstagare, högre förluster för försäkringsbolag samt nya metoder för att försöka upptäcka bränder i tid. Dessutom spås finansieringsmetoder för branschen, där risken överförs till kapitalmarknaden via så kallade katastrofobligationer, bli vanligare.

Branschen ser över rutiner och finansieringsmetoder
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Frankrike och Spanien får viss respit
Reuters  · Ofta betalvägg
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Skogsbränderna i EuropaSkogsbränderFörsäkringarEuropa