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Watch LIVE aerial footage of major wildfire on Suffolk coast
Skogsbränderna i Europa

Skogsbrand rasar nära brittiskt kärnkraftverk

Av Adam Lindh
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Det senaste dygnet har en skogsbrand rasat i Dunwich Heath i brittiska Suffolk. Över 100 brandmän deltar i släckningsarbetet och branden beskrivs som utom kontroll, rapporterar BBC.

Branden rasar även i närheten av kärnkraftverket Sizewell, men ägaren EDF uppger att den inte utgör någon fara för anläggningen.

Inga skador har rapporterats, men närliggande campingplatser har evakuerats.

Premiärminister Andy Burnham uppger att brandkåren har regeringens fulla stöd i arbetet.

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BBC
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Ett nödläge har utlysts i området
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