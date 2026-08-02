Brandhelikoptrar har krockat i Grekland – två döda

En brandhelikopter arbetar med släckningen av skogsbränderna i Grekland.

Två brandhelikoptrar har krockat med varandra väster om Aten, uppger den grekiska räddningstjänsten enligt AFP.

Två personer är döda och två skadade, enligt grekiska Protothema.

Arbetet för att hitta besättningen ombord har inletts, enligt Reuters.

Helikoptrarna deltog i arbetet med att släcka de skogsbränder som utbröt på fredagen. I går uppgavs branden omfatta 4 000-5 000 hektar.