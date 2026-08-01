Turistort hotas av bränder – ”elden har nått havet”

Illustrationsbild från skogsbränder på Kreta.

300 brandmän kämpar för att rädda semesterorten Porto Germeno, omkring 70 kilometer nordväst om Aten. Det rapporterar flera nyhetsbyråer.

– Elden har nått havet nu, bostäder har säkerligen blivit förstörda, säger en talesperson för brandkåren till AFP.

Släckningsarbetet försvåras av att kraftiga vindar sveper över landet.

Branden bröt ut under fredagen. Invånarna ska till en början ha ignorerat civilförsvarets uppmaning att evakuera. Nu uppges branden omfatta mellan 4 000 och 5 000 hektar.