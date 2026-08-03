Bränderna utanför Aten blossar upp igen

Skogsbränder utanför Aten blossar upp igen trots en fyra dagar lång insats för att släcka dem, rapporterar AFP.

Enligt räddningstjänsten är vindarna inte lika hårda som under gårdagen. Men bränderna byter riktning konstant, och området kring huvudstaden är fortfarande i farozonen, enligt myndigheter. Nya eldhärdar har dykt upp väster om Aten, i närheten av staden Megara.

– Läget har förbättrats, men det finns absolut ingen anledning att slappna av, säger den grekiska räddningstjänstens talesperson Yannis Artopios.

Över 12 000 hektar skog och mark har förstörts av veckans bränder, skriver TT.