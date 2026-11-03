Polisen griper IFK Göteborg-supportrar som eldat bengaler under söndagens fotbollsmatch i allsvenskan mellan BK Häcken och IFK Göteborg på Nordic Wellness Arena.

Julia, 15, fick bäras ut ur arenan efter den hårt kritiserade polisinsatsen under matchen mellan IFK Göteborg och Häcken i helgen. Hon säger att faran uppstod i och med att polisen valde att gå in på läktaren. Det rapporterar GP.

Julia går på kryckor och berättar att hon bland annat blev pepparsprejad av polis i kravallutrustning. Bilder från när hon bärs ut från arenan kort efter händelsen har väckt stor upprördhet i sociala medier.

– Det är inte okej att de sprejar pepparsprej mot oskyldiga människor. Om det pågick brott får de ta det efteråt. Det blev farligt på läktaren samma sekund som de gick in, säger hon.

Julia uppmanar nu polisen att ”vara på gatan och ta våldtäktsmän” i stället för att förstöra fotbollsmatcher.