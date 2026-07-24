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Arkivbild av en vägspärr i Afghanistan. (Anjum Naveed /AP/TT / AP)
Politiska läget i Pakistan

15 döda i attack mot vägspärr i Pakistan

Av Hedda Hallsenius
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15 personer har dödats i en attack mot en vägspärr i nordvästra Pakistan under natten, uppger landets militär enligt AFP.

Militanter ska ha kört in ett fordon lastat med sprängmedel i vägspärren. Tolv av de döda var militärer, två var poliser och en var tjänsteman anställd vid en myndighet.

Pakistanska säkerhetsstyrkor dödade tolv militanter under attacken, enligt militären.

Ingen grupp har ännu tagit på sig attacken.

Gruppen Tehreek-i-Taliban eller (TTP) har utfört flera attacker i området
AFP  · Ofta betalvägg
Attacken inträffade nära gränsen till Afghanistan
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Militären: ”Femton tappra söner gjorde den yttersta uppoffringen”
TT
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Politiska läget i PakistanPakistanAsien