15 döda i attack mot vägspärr i Pakistan
15 personer har dödats i en attack mot en vägspärr i nordvästra Pakistan under natten, uppger landets militär enligt AFP.
Militanter ska ha kört in ett fordon lastat med sprängmedel i vägspärren. Tolv av de döda var militärer, två var poliser och en var tjänsteman anställd vid en myndighet.
Pakistanska säkerhetsstyrkor dödade tolv militanter under attacken, enligt militären.
Ingen grupp har ännu tagit på sig attacken.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen