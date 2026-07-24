15 döda i attack mot vägspärr i Pakistan

Arkivbild av en vägspärr i Afghanistan.

15 personer har dödats i en attack mot en vägspärr i nordvästra Pakistan under natten, uppger landets militär enligt AFP.

Militanter ska ha kört in ett fordon lastat med sprängmedel i vägspärren. Tolv av de döda var militärer, två var poliser och en var tjänsteman anställd vid en myndighet.

Pakistanska säkerhetsstyrkor dödade tolv militanter under attacken, enligt militären.

Ingen grupp har ännu tagit på sig attacken.