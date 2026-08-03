Tiotals döda under demonstrationer i Kashmir

Under de senaste två månaderna har tiotals personer dödats i sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter i Pakistankontrollerade Kashmir, rapporterar BBC.

En läkare berättar att hans klinik har fått in över 50 allvarligt skadade personer sedan den 27 juli, och han har själv vårdat 15-20 personer som kommit in med skottskador. De flesta är unga.

– Vi ber bara om rimliga priser på el och mjöl, och våra grundläggande rättigheter. I stället dödas våra bröder. Vad var vårt brott? Varför skjuter de skarpt mot oss? säger en demonstrant.

Aktivistgruppen Joint Awami Action Committee (JAAC) säger att demonstrationerna framför allt handlar om elpriser, utbildning och sjukvård. Det lokala styret hävdar å sin sida att gruppen är beväpnad och att de försöker störa valet som ägde rum i helgen. JAAC förbjöds som organisation i juni.