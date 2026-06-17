Pakistan ska skrota skatt på bindor och kondomer

En kvinna handlar på en marknad i Peshawar, Pakistan.

Pakistan ska slopa den 18-procentiga ”mensskatten” på produkter som bindor, samt en lika hög skatt på preventivmedel, meddelar finansminister Muhammad Aurangzeb enligt The Guardian.

– Mensprodukter är absolut nödvändiga för kvinnors hälsa, värdighet och medverkan i sociala sammanhang, säger han.

På grund av den höga kostnaden väljer många kvinnor i Pakistan att inte använda kommersiella mensprodukter, och i stället vända sig till hemgjorda alternativ som kan öka risken för infektion, enligt Unicef.