Pakistan ska skrota skatt på bindor och kondomer
Pakistan ska slopa den 18-procentiga ”mensskatten” på produkter som bindor, samt en lika hög skatt på preventivmedel, meddelar finansminister Muhammad Aurangzeb enligt The Guardian.
– Mensprodukter är absolut nödvändiga för kvinnors hälsa, värdighet och medverkan i sociala sammanhang, säger han.
På grund av den höga kostnaden väljer många kvinnor i Pakistan att inte använda kommersiella mensprodukter, och i stället vända sig till hemgjorda alternativ som kan öka risken för infektion, enligt Unicef.
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