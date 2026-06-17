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En kvinna handlar på en marknad i Peshawar, Pakistan. (Muhammad Sajjad /AP/TT / AP)
Politiska läget i Pakistan

Pakistan ska skrota skatt på bindor och kondomer

Av Hedda Hallsenius
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Pakistan ska slopa den 18-procentiga ”mensskatten” på produkter som bindor, samt en lika hög skatt på preventivmedel, meddelar finansminister Muhammad Aurangzeb enligt The Guardian.

– Mensprodukter är absolut nödvändiga för kvinnors hälsa, värdighet och medverkan i sociala sammanhang, säger han.

På grund av den höga kostnaden väljer många kvinnor i Pakistan att inte använda kommersiella mensprodukter, och i stället vända sig till hemgjorda alternativ som kan öka risken för infektion, enligt Unicef.

Advokaterna Mahnoor Omer och Ahsan Jehangir Khan driver ett rättsfall för att skattebefria mensprodukter
www.theguardian.com
Ytterligare 25 procent skatt läggs på importerade produkter
CNN
”Det vi vill är att bekämpa mensfattigdom”, säger advokaten Mahnoor Omer
www.linkedin.com
Mensprodukter har hittills skattats som lyxvaror
www.npr.org
Omkring 12 procent av kvinnor i Pakistan använder kommersiella bindor eller tamponger
time.com
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Politiska läget i PakistanPakistanAsienJämställdhetHälsa