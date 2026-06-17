”Resan är definitivt inte över – vi vill bekämpa mensfattigdom”

Medan Pakistan har slopat den 18-procentiga lyxskatten på mensprodukter omfattas de fortfarande av andra skatter på till exempel råvaror och import. Det kan röra sig om tillägg på över 20 procent, enligt Unicef.

– Resan är definitivt inte över än, säger advokaten Mahnoor Omer, som tillsammans med kollegan Ahsan Jehangir Khan driver ett rättsfall för att helt skattebefria mensprodukter.

Omer säger att hon tror att rättsfallet, som blivit uppmärksammat internationellt och lett till att hon utnämnts av Times till en av årets kvinnor, kan ha påverkat regeringens beslut.

– Det här är flera, flera år av hårt arbete av aktivister som började med det här långt innan jag ens föddes. Och det är dem jag är mest tacksam för.