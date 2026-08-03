Asmas son sköts i Kashmir: ”Visste att det fanns risker”

Aktivistgruppen JAAC har blockerat en väg under demonstrationerna i Kashmir.

Efter veckor av demonstrationer i Pakistanstyrda Kashmir vittnar flera boende om att deras anhöriga skjutits till döds av säkerhetsstyrkor, rapporterar BBC.

Asma säger att hon själv deltog i en demonstration när hon hörde att hennes son blivit skjuten.

– Han visste att det fanns risker, men han trodde på att stå upp för rättvisa, säger hon.

Det lokala styret avvisar anklagelserna om att polisen skjuter urskillningslöst mot demonstranter, och säger att man agerat mot individer som attackerat poliser eller hotat allmän säkerhet.