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Hammarbys Inés Lorenius jublar tillsammans med Fanny Peterson. (MAGNUS ANDERSSON / BILDBYRÅN)
Damallsvenskan 2026

18-årig debutant nätade när Hammarby vann stort

Av Patrik Dahlin
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18-åriga Inés Lorenius fick göra startdebut för Hammarby i den damallsvenska starten mot Norrköping – och talangen levererade.

Debutanten gjorde ett av målen när Stockholmarna vann med klara 4–0.

– Det var jäkligt roligt, säger Lorenius.

Hammarby toppar tabellen medan Norrköping ligger riktigt illa till. Om det vill sig illa halkar Norrköping ner på nedflyttningsplats när den här omgången spelats klart.

Ledde med 3–0 redan i paus
Aftonbladet
Toppkonkurrenten Häcken har en match mindre spelad än Hammarby
Expressen
Damallsvenskans tabell
www.svenskfotboll.se
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