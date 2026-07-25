18-årig debutant nätade när Hammarby vann stort
18-åriga Inés Lorenius fick göra startdebut för Hammarby i den damallsvenska starten mot Norrköping – och talangen levererade.
Debutanten gjorde ett av målen när Stockholmarna vann med klara 4–0.
– Det var jäkligt roligt, säger Lorenius.
Hammarby toppar tabellen medan Norrköping ligger riktigt illa till. Om det vill sig illa halkar Norrköping ner på nedflyttningsplats när den här omgången spelats klart.
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