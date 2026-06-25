Hammarby tappar poäng – kryssade mot Piteå

Piteås Josefin Johansson och Hammarbys under fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan Piteå och Hammarby.

Hammarby kryssade i kvällens damallsvenska match mot Piteå – och räddades av ett självmål.

Piteås Julia Olsson tog ledningen i första halvlek, och länge såg det ut att bli matchens enda mål. Men i 88:e minuten stötte Andrea Simonovic in bollen i eget mål, och matchen slutade 1-1.

Det innebär att Häcken står ensam som serieledare efter elva spelade omgångar. Laget ligger före Hammarby med två poäng.