Häcken vann med 3-2 på borta-bortaplan

Häckens Monica Jusu Bah och IK Uppsalas Julia Ragnarsson under fotbollsmatchen i Damallsvenskan.

BK Häcken vinner sin damallsvenska match mot IK Uppsala med 3-2. Det var Häckens Thelma Pálmadóttir som satte det sista och avgörande målet i 78:e minuten, skriver TT.

Matchen behövde flyttas i sista minuten då domarna underkände konstgräsplanen med mindre än en timme kvar till avspark. Matchen som först skulle spelas på Studenternas IP men hade flyttats till Lötens sportfält avgjordes till sist på Bälinge IP.

– Det är ett haveri. I landets högsta serie ska vi kunna ha högre krav, säger Häckens klubbchef Marcus Jodin till Aftonbladet.

Felicia Schröder satte inte sin fot på plan under sin sista match i Häcken.