Malmö säljer Kanutte Fornes till Milan: ”En bra affär”

Malmö säljer sin norska anfallare Sara Kanutte Fornes till italienska Milan, uppger Skåneklubben under måndagen. Kanutte Fornes har gjort fem mål och en assist i damallsvenskan den här säsongen.

– Vi är glada att hon nu får möjligheten att ta steget vidare ut i Europa, samtidigt som det är en väldigt bra affär för Malmö FF, säger sportchefen Maxim Khalil i ett uttalande på klubbens hemsida.

Kanutte Fornes har även spelat i svenska klubbar som Norrköping och Hammarby.