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Sara Kanutte Fornes. (CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN)
Damallsvenskan 2026

Malmö säljer Kanutte Fornes till Milan: ”En bra affär”

Av Jacob Ruderstam
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Malmö säljer sin norska anfallare Sara Kanutte Fornes till italienska Milan, uppger Skåneklubben under måndagen. Kanutte Fornes har gjort fem mål och en assist i damallsvenskan den här säsongen.

– Vi är glada att hon nu får möjligheten att ta steget vidare ut i Europa, samtidigt som det är en väldigt bra affär för Malmö FF, säger sportchefen Maxim Khalil i ett uttalande på klubbens hemsida.

Kanutte Fornes har även spelat i svenska klubbar som Norrköping och Hammarby.

Anfallaren kom till Malmö hösten 2024
TT
Förra året gjorde hon 17 mål och två assist i damallsvenskan
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