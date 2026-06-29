Malmö säljer Kanutte Fornes till Milan: ”En bra affär”
Malmö säljer sin norska anfallare Sara Kanutte Fornes till italienska Milan, uppger Skåneklubben under måndagen. Kanutte Fornes har gjort fem mål och en assist i damallsvenskan den här säsongen.
– Vi är glada att hon nu får möjligheten att ta steget vidare ut i Europa, samtidigt som det är en väldigt bra affär för Malmö FF, säger sportchefen Maxim Khalil i ett uttalande på klubbens hemsida.
Kanutte Fornes har även spelat i svenska klubbar som Norrköping och Hammarby.
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