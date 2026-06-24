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Elisabeth Thand Ringqvist (C). (Jessica Gow/TT)
AlmedalenC:s halvdag

C-ledaren liknar AI vid ångmaskinen: ”Kommer minska utsläppen snabbare”

Av Joel Malmén
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I sitt Almedalstal tog C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist avstamp i ”nybyggarandan” i hennes farmors Jämtland. Jobb, skattesänkningar, klimat och välfärd var huvudteman.

Hon lyfte bland annat teknikens roll i den gröna omställningen, och liknade AI:s genombrott vid ångmaskinen.

– AI kommer möjliggöra mycket snabbare utsläppsminskningar än vad vi
tidigare trott var möjligt, trots att AI kräver mycket energi.

Som exempel på detta tog hon Google Maps AI-drivna, bränslesnåla rutter.

C går till val på att de första 15 300 kronorna av lönen ska vara skattefria, vilket Thand Ringqvist kallar den ”största skattesänkningen för vanliga löntagare på en generation.

– Jag är besatt av att fler ska jobba och att fler ska anställa.

C-ledaren vill locka väljare som tycker att politiken ska vara ”rimlighetsdriven, inte ytterkantsdriven”.

– På nätet är det ytterkanterna som styr. Men vid köksborden, där är rimlighet det nya radikala.

Sänkta arbetsgivaravgifter är en gammal käpphäst för partiet
www.tv4.se
Thand Ringqvist: Skattefri grundlön kan ge 40 000 till 50 000 nya jobb
TT
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AlmedalenC:s halvdagElisabeth Thand RingqvistCenterpartietPolitik