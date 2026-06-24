C: Höj matmomsen och inför skattefri grundlön

Centerpartiet går till val på att skapa 150 000 nya jobb genom sänkta kostnader för företag och sänkt arbetsgivarskatt. Det ska finansieras med höjd matmoms, säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till TV4 Nyheterna under C:s halvdag i Almedalen.

De tillfälligt sänkta skatterna på bensin och diesel kan också behöva höjas, tillägger hon.

– Vi kommer att vara strama när det gäller nedsättningar av livsmedelsmoms eller drivmedel i våra budgetprioriteringar framöver.

C vill också ersätta dagens jobbskatteavdrag och skattereduktion för förvärvsinkomster med en ny skattefri grundlön, skriver TT. Det skulle innebära att de första 15 319 intjänade kronorna varje månad blir skattefria.

– Denna reform kan i sig bidra med 40 000 till 50 000 nya jobb, säger Thand Ringqvist.