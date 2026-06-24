Nytt C-krav: Mer svensk mat – annars fälls regeringen

Centerpartiet startar sin dag i Almedalen med att presentera ett nytt regeringskrav. Partiet vill genomföra en rad reformer för att stärka produktionen av svensk mat, bland annat genom lättnader för svenska bönder.

Partiet vill också att Sverige ska bli mer självförsörjande på mat. På tio år ska självförsörjningsgraden öka från 50 till 80 procent.

– I freds- och kristid ska vi kunna försörja oss själva med mer mat, säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVT:s ”Morgonstudion”.

I förslaget ingår även att skatten ska sänkas med 7 procent för lantbruksföretag och att Sverige ska få en halv miljon fler betande djur.