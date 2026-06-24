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Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) håller tal under Almedalsveckan. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenC:s halvdag

Analyser: Kort, rappt och stundtals ”hejaklacks-käckt”

Av Matilda Glaser
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Elisabeth Thand Ringqvist bjöd på ”en lång exposé över Sveriges utveckling och möjligheter”, sammanfattar SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein i sin analys av talet.

Hon konstaterar att Centerledaren behöll lugnet under sitt första Almedalstal – till och med när promptern strulade. Samtidigt blev det stundtals ”hejaklacks-käckt”, och teman som framtidshopp och optimism kändes igen från föregångare som Annie Lööf och Maud Olofsson.

Aftonbladets Oisín Cantwell konstaterar att talet var ”det kortaste och rappaste hittills” och att Thand Ringqvist, till skillnad från Jimmie Åkesson (SD) tidigare under dagen, fokuserade på sin egen politik i stället för att såga motståndarnas.

”Vi behöver inte kunna opinionsmätningarna utantill för att förstå vad skillnaden beror på.”

Marmorstein: ”Hejarklackskäckt” från Thand Ringqvist
analys · Sveriges Television
Cantwell: Thand Ringqvist talar med vinden i ryggen
analys · Aftonbladet
Se hela talet på SVT Play
tv · www.svtplay.se
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AlmedalenC:s halvdagElisabeth Thand RingqvistCenterpartietPolitik