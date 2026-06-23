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Cristiano Ronaldo. (Ashley Landis /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

19.00: Ronaldo får fortsatt förtroende på topp

Av Adam Lindh
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Efter 1–1-matchen mot Kongo-Kinshasa gör Portugal två förändringar i startelvan inför kvällens möte med Uzbekistan, skriver Sportbladet. Försvararen Rúben Dias och anfallaren Joao Félix ersätter Tomás Araújo respektive Bernardo Silva.

Anfallsstjärnan Cristiano Ronaldo, som fått en del kritik efter premiären, behåller däremot sin plats i Roberto Martínez startelva.

Följ matchen i länkarna nedan.

Laguppställningarna

Portugal: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Neto, Ronaldo, Félix

Uzbekistan: Nematov – Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov, Karimov – Ganiev, Shukurov, Xamrobekov, Fayzullayev – Shomurodov

Se matchen på SVT Play
tv · www.svtplay.se
Sportbladet direktrapporterar matchen
live · malservice.aftonbladet.se
Expressen direktrapporterar
live · Expressen
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