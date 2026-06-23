19.00: Ronaldo får fortsatt förtroende på topp

Efter 1–1-matchen mot Kongo-Kinshasa gör Portugal två förändringar i startelvan inför kvällens möte med Uzbekistan, skriver Sportbladet. Försvararen Rúben Dias och anfallaren Joao Félix ersätter Tomás Araújo respektive Bernardo Silva.

Anfallsstjärnan Cristiano Ronaldo, som fått en del kritik efter premiären, behåller däremot sin plats i Roberto Martínez startelva.

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