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Kevin Warsh. (Mark Lennihan /AP/TT)
Fed vs inflationen

Fed lämnar styrräntan oförändrad i Warshs debut

Av Aron Sigblad
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USA:s centralbank lämnar som väntat styrräntan oförändrad inom intervallet 3,50–3,75 procent. Beslutet var enhälligt och beskedet är det första beskedet från nya Fed-chefen Kevin Warsh.

Trots en förhöjd osäkerhet, delvis i spåren av Mellanösternkonflikten, ökar den ekonomiska aktiviteten, uppger Fed.

”Produktivitetstillväxten och kapitalinvesteringarna är starka. Sysselsättningen fortsätter att växa i takt med arbetskraften och arbetslösheten har förändrats mycket lite”, skriver centralbanken.

Fed påpekade samtidigt att inflationen fortfarande ligger över målet på 2 procent där utbudsstörningar inom energisektorn är en bidragande faktor.

Texten uppdateras.

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www.federalreserve.gov
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Fed vs inflationenKevin WarshFederal Reserve