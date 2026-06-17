Fed lämnar styrräntan oförändrad i Warshs debut

USA:s centralbank lämnar som väntat styrräntan oförändrad inom intervallet 3,50–3,75 procent. Beslutet var enhälligt och beskedet är det första beskedet från nya Fed-chefen Kevin Warsh.

Trots en förhöjd osäkerhet, delvis i spåren av Mellanösternkonflikten, ökar den ekonomiska aktiviteten, uppger Fed.

”Produktivitetstillväxten och kapitalinvesteringarna är starka. Sysselsättningen fortsätter att växa i takt med arbetskraften och arbetslösheten har förändrats mycket lite”, skriver centralbanken.

Fed påpekade samtidigt att inflationen fortfarande ligger över målet på 2 procent där utbudsstörningar inom energisektorn är en bidragande faktor.

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