Fed lämnar styrräntan oförändrad i Warshs debut
USA:s centralbank lämnar som väntat styrräntan oförändrad inom intervallet 3,50–3,75 procent. Beslutet var enhälligt och beskedet är det första beskedet från nya Fed-chefen Kevin Warsh.
Trots en förhöjd osäkerhet, delvis i spåren av Mellanösternkonflikten, ökar den ekonomiska aktiviteten, uppger Fed.
”Produktivitetstillväxten och kapitalinvesteringarna är starka. Sysselsättningen fortsätter att växa i takt med arbetskraften och arbetslösheten har förändrats mycket lite”, skriver centralbanken.
Fed påpekade samtidigt att inflationen fortfarande ligger över målet på 2 procent där utbudsstörningar inom energisektorn är en bidragande faktor.
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