Analyser: AI-boomen kan utlösa nästa inflationschock

Microns rekordvinster och höga marginaler skingrar oron för att AI-rallyt är över – däremot är det inte nödvändigtvis goda nyheter för oss andra, skriver Bloombergs Chris Bryant i en analys. Bristen på minneschip driver upp priserna så kraftigt att teknikjättar som Apple och Microsoft tvingas höja priserna på konsumentelektronik. Det riskerar att spä på inflationen och tvinga Federal Reserve att höja USA:s styrränta. ”Precis som högre oljepriser kommer skenande priser på minneschip att drabba oss alla”, skriver han.

SvD:s Johan Carlström gör en liknande bedömning och varnar för att ”massiva AI-investeringar riskerar att skapa en ny inflationsvåg, som kan bli värre än tidigare prischocker”, skriver han.

En faktor som kan tala i motsatt riktning är om AI får samma effekt som tidigare tekniksprång och ökar produktiviteten. Det brukar i sin tur pressa ner inflationen – ett resonemang som bland andra Donald Trumps nye centralbankschef Kevin Warsh har lyft fram.