Bedömare: Siffrorna ger Fed det bästa av två världar

Den oväntat låga amerikanska inflationen på 3,5 procent i juni minskar risken för att centralbanken Federal Reserve med nye chefen Kevin Warsh höjer räntan, enligt bedömare.

”Det ger Warsh det bästa av två världar: Han kan fortsätta att låta hökaktig utan att behöva höja räntan”, skriver Bloombergs ekonomer i en kommentar.

Samtidigt varnar experter för att ta ut segern mot inflationen för tidigt.

– Den här svagheten blir sannolikt tillfällig och kan vara borta redan i nästa månads inflationsrapport, säger Omair Sharif, chef för Inflation Insights, till Bloomberg.

Barclays chefsekonom Pooja Sriram bedömer att den senaste upptrappningen i Mellanöstern kan pressa upp priserna i slutet av året och kanske även nästa år.