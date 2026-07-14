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Federal Reserves nye ordförande Kevin Warsh på investerares tv-skärm. (Richard Drew /AP/TT / AP)
Fed vs inflationen

Bedömare: Siffrorna ger Fed det bästa av två världar

Av Andreas Victorzon
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Den oväntat låga amerikanska inflationen på 3,5 procent i juni minskar risken för att centralbanken Federal Reserve med nye chefen Kevin Warsh höjer räntan, enligt bedömare.

”Det ger Warsh det bästa av två världar: Han kan fortsätta att låta hökaktig utan att behöva höja räntan”, skriver Bloombergs ekonomer i en kommentar.

Samtidigt varnar experter för att ta ut segern mot inflationen för tidigt.

– Den här svagheten blir sannolikt tillfällig och kan vara borta redan i nästa månads inflationsrapport, säger Omair Sharif, chef för Inflation Insights, till Bloomberg.

Barclays chefsekonom Pooja Sriram bedömer att den senaste upptrappningen i Mellanöstern kan pressa upp priserna i slutet av året och kanske även nästa år.

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