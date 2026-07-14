USA:s inflation faller mer än väntat – börsen stärks

USA:s inflation backade till 3,5 procent i årstakt i juni, från 4,2 procent i maj, visar nya siffror från statistikmyndigheten BLS. Väntat var en minskning till 3,8 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. Det var också den första minskningen av inflationstakten i år.

Främst var det fallande energipriser som bidrog till minskningen, där exempelvis bensinpriset minskade med 9,7 procent jämfört med maj.

Stockholmsbörsens nedgång dämpas rejält efter beskedet. Terminshandeln i USA pekar samtidigt mot en positiv öppning på Wall Street.