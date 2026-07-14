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Bensinkund i Kalifornien. Illustrationsbild. (Terry Chea /AP/TT)
Fed vs inflationen

USA:s inflation faller mer än väntat – börsen stärks

Av Andreas Victorzon
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USA:s inflation backade till 3,5 procent i årstakt i juni, från 4,2 procent i maj, visar nya siffror från statistikmyndigheten BLS. Väntat var en minskning till 3,8 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. Det var också den första minskningen av inflationstakten i år.

Främst var det fallande energipriser som bidrog till minskningen, där exempelvis bensinpriset minskade med 9,7 procent jämfört med maj.

Stockholmsbörsens nedgång dämpas rejält efter beskedet. Terminshandeln i USA pekar samtidigt mot en positiv öppning på Wall Street.

Mat och el blev också billigare i juni
pressmeddelande · www.bls.gov
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USA:s inflationstakt
grafik · tradingeconomics.com
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Fed vs inflationenStockholmsbörsenMakroekonomiUSANordamerika Amerikansk ekonomi