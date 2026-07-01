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Kevin Warsh. (Richard Drew /AP/TT / AP)
Fed vs inflationen

Warsh försiktig med signaler – men inflationen ”för hög”

Av Aron Sigblad
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Den amerikanska centralbanken Federal Reserve är fortsatt sparsam med detaljer om hur den kan tänkas agera vid nästa räntemöte i juli. Samtidigt är inflationen fortfarande för hög. Det säger Fed-chefen Kevin Warsh under ECB:s centralbanksforum i Sintra i Portugal, rapporterar flera medier.

– Jag vill att vi ska ha en ordentlig familjediskussion när vi träffas om fyra veckor, säger han med hänvisning till nästa räntebesked, enligt Bloomberg.

Warsh upprepade också att Fed inte kommer att ge någon framåtblickande vägledning om penningpolitiken.

Förutom Warsh deltog även ECB-chefen Christine Lagarde, Bank of Englands chef Andrew Bailey och Bank of Canadas chef Tiff Macklem i panelen
CNBC
Federal Reserve röstade enhälligt i maj för att lämna räntan oförändrad i intervallet 3,50–3,75 procent
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Fed vs inflationenKevin WarshFederal ReservePenningpolitik