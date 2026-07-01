Warsh försiktig med signaler – men inflationen ”för hög”

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve är fortsatt sparsam med detaljer om hur den kan tänkas agera vid nästa räntemöte i juli. Samtidigt är inflationen fortfarande för hög. Det säger Fed-chefen Kevin Warsh under ECB:s centralbanksforum i Sintra i Portugal, rapporterar flera medier.

– Jag vill att vi ska ha en ordentlig familjediskussion när vi träffas om fyra veckor, säger han med hänvisning till nästa räntebesked, enligt Bloomberg.

Warsh upprepade också att Fed inte kommer att ge någon framåtblickande vägledning om penningpolitiken.