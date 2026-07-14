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Federal Reserves ordförande Kevin Warsh. Arkivbild. (Rod Lamkey /AP/TT / AP)
Fed vs inflationen

Fed-chefen: Vi har ingen tolerans mot inflation

Av Andreas Victorzon
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USA:s centralbank Federal Reserve ska göra allt i sin makt för att få ner inflationen.

– Ledamöterna i vår direktion har ingen tolerans för en varaktigt förhöjd inflation, säger den nye Fed-chefen Kevin Warsh i ett tal till representanthusets finansutskott, enligt Bloomberg.

Om centralbanken lyckas få ordning på penningpolitiken kommer de senaste fem årens höga inflation att vara ett minne blott, tillägger han, enligt en kopia av talet som nyhetsbyrån tagit del av.

Talet hölls vid 16-tiden
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Inflationen i juni var oväntat låga 3,5 procent – är ändå högre än tvåprocentsmålet
TT
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Fed vs inflationenKevin WarshFederal ReservePenningpolitikUSANordamerika CentralbankerAmerikansk ekonomi