2 000 brandmän kämpar mot bränderna i Frankrike

Flera omfattande bränder i skog och mark fortsätter att härja i södra Frankrike, skriver TT. Enligt Franceinfo brinner det på ett 30-tal platser och 2 000 brandmän deltar i släckningsarbetet.

3 000 personer evakuerades under torsdagen sedan en brand brutit ut på en campingplats i staden Sainte-Marie-la-Mer, i sydvästra Frankrike.

I sex departement vid Medelhavet är röd varning för mycket hög brandrisk utfärdad.