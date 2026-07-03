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(TT)
KlimathotetExtremvädret i Europa

2 000 brandmän kämpar mot bränderna i Frankrike

Av Anders Hovne
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Flera omfattande bränder i skog och mark fortsätter att härja i södra Frankrike, skriver TT. Enligt Franceinfo brinner det på ett 30-tal platser och 2 000 brandmän deltar i släckningsarbetet.

3 000 personer evakuerades under torsdagen sedan en brand brutit ut på en campingplats i staden Sainte-Marie-la-Mer, i sydvästra Frankrike.

I sex departement vid Medelhavet är röd varning för mycket hög brandrisk utfärdad.

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Husvagnar och husbilar förstördes i campingbranden
TT
Franceinfo rapporterar löpande (franska)
www.franceinfo.fr
Väderprognoserna visar att en ny värmebölja är på väg
www.france24.com
Se bilder från bränderna
www.theguardian.com
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