21.00: Blir detta Ronaldos sista VM-framträdande?
POR–SPA 0-0 | På måndagskvällen drabbar grannländerna Portugal och Spanien samman i ett sällan skådat iberiskt derby i åttondelsfinal i VM.
Spanien går in som favorit, inte minst med Lamine Yamal och Mikel Oyarzabal i anfallet, men räkna med att Portugals superstjärna Cristiano Ronaldo också vill ha ett ord med i laget.
Allt tyder på att Ronaldo gör sitt sista stora fotbollsmästerskap – de kommande nittio minuterna avgör därför om kvällens match blir den sista chansen att se honom på en stor internationell fotbollsscen.
– Men med Guds hjälp kommer det inte att bli min sista match, säger han själv.
Startelvorna (Avspark klockan 21):
Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha - Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix - Cristiano Ronaldo
Spanien: Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Rodri, Dani Olmo, Pedri - Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.