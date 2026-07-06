21.00: Blir detta Ronaldos sista VM-framträdande?

POR–SPA 0-0 | På måndagskvällen drabbar grannländerna Portugal och Spanien samman i ett sällan skådat iberiskt derby i åttondelsfinal i VM.

Spanien går in som favorit, inte minst med Lamine Yamal och Mikel Oyarzabal i anfallet, men räkna med att Portugals superstjärna Cristiano Ronaldo också vill ha ett ord med i laget.

Allt tyder på att Ronaldo gör sitt sista stora fotbollsmästerskap – de kommande nittio minuterna avgör därför om kvällens match blir den sista chansen att se honom på en stor internationell fotbollsscen.

– Men med Guds hjälp kommer det inte att bli min sista match, säger han själv.