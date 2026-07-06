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Cristiano Ronaldo är en av tidernas bästa fotbollsspelare. (Gareth Patterson /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

21.00: Blir detta Ronaldos sista VM-framträdande?

Av Daniel Persson
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POR–SPA 0-0 | På måndagskvällen drabbar grannländerna Portugal och Spanien samman i ett sällan skådat iberiskt derby i åttondelsfinal i VM.

Spanien går in som favorit, inte minst med Lamine Yamal och Mikel Oyarzabal i anfallet, men räkna med att Portugals superstjärna Cristiano Ronaldo också vill ha ett ord med i laget.

Allt tyder på att Ronaldo gör sitt sista stora fotbollsmästerskap – de kommande nittio minuterna avgör därför om kvällens match blir den sista chansen att se honom på en stor internationell fotbollsscen.

– Men med Guds hjälp kommer det inte att bli min sista match, säger han själv.

Startelvorna (Avspark klockan 21):

Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha - Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix - Cristiano Ronaldo

Spanien: Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Rodri, Dani Olmo, Pedri - Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

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Fifas matchblogg
www.fifa.com
Matchen sänds i TV4
www.tv4play.se
Och Radiosporten refererar
Sveriges Radio
Ronaldo pratade ut på presskonferens inför matchen
www.theguardian.com
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Fotbolls-VMSlutspeletLamine YamalCristiano RonaldoFotboll