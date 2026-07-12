28-årig man misstänks för mordet på brittiska exministern

En 28-årig man har gripits för mordet på den kända brittiska politikern Ann Widdecombe, rapporterar brittiska medier. Han greps i South Yorkshire-området på lördagen, uppger polisen.

Mannen är en brittisk medborgare och sitter nu i polisförvar i väntan på att utredningen ska fortsätta.

Brittisk polis är förtegen kring fallet. I nuläget vill de inte gå ut med om 28-åringen kände Ann Widdecombe eller om man misstänker att det rör sig om ett terrordåd.

Ann Widdecombe är en brittisk före detta konservativ parlamentsledamot och minister som efter sin politiska karriär blev en välkänd medieprofil och senare ledamot av Europaparlamentet för Brexit Party. Hon blev 78 år.