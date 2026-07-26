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Minnesplatsen efter dådet mot ett Prideevent i Berlin. (Markus Schreiber /AP/TT / AP)
Terrordådet mot Berlin Pride

Inrikesministern: Dådet var islamistisk terrorattack

Av Hedda Hallsenius
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Alla bevis pekar på att dådet mot Berlin Pride var en islamistisk terrorattack, säger Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt på en pressträff.

– Vi kan inte utesluta att sådana här fruktansvärda händelser, sådana här terrordåd, kan inspirera liknande dåd, säger han.

Terrorhotnivån i Tyskland höjs även efter händelsen.

29 personer är skadade, enligt inrikesministern, varav flera ska vara allvarligt skadade. Polisen bekräftar dock för tyska medier att ingen längre är livshotande skadad.

Han säger även att den misstänkte gärningsmannen efter att ha kört in i folkmassan gick till attack med ett vapen, troligtvis en machetekniv.

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