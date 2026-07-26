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Abdul Ballout/Tysk polis efter insatsen. (TT)
Terrordådet mot Berlin Pride

Abdul Ballout har skjutits till döds under insats – gick till attack beväpnad med kniv

Av Patrik Dahlin
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Mannen som misstänks för Berlindådet, 21-åriga Abdul Ballout, har skjutits till döds under en polisinsats. Det skriver Berlinpolisen i ett inlägg på X, och bekräftar därmed tidigare uppgifter.

Det skedde under en insats i stadsdelen Spandau. Enligt polisen gick 21-åringen till attack med kniv, varpå poliserna sköt honom. Han avled på platsen.

Ett vittne uppger för Focus att polisen kom till platsen vid 14-tiden, och att fler och fler poliser anslutit allt eftersom. Enligt vittnesuppgifterna avlossades åtta skott under insatsen, som genomfördes i ett koloniområde.

Enligt inrikesminister Alexander Dobrindt pekar allt på att dådet mot Berlin Pride var en islamistisk terrorattack. En person dog och 29 skadades när en bil kördes in i en folkmassa.

Berlinpolisen på X
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