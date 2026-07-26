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Polisen är på plats vid den vita skåpbilen dagen efter dådet
Dådet i Berlin

Abdul tros ha hyrt den vita skåpbilen innan dådet

Av Hannah Gustafsson
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Polisen har spärrat av området kring bilen i Tiergarten-parken i Berlin efter dådet, rapporterar AP.

Den 21-årige Abdul B, som fortfarande är på fri fot, misstänks ha hyrt den vita skåpbilen som användes för att köra in i folkmassan under Pridefirandet, enligt tyska Bild.

Bilfärden slutade när den krockade med ett träd, där polisen nu genomför en teknisk undersökning. Enligt uppgifter till Tagesspiegel ska båda krockkuddarna fram vara utlöst, det betyder däremot inte att det nödvändigtvis satt två personer i bilen.

En kvinna dödades och 16 personer skadades.

Enligt Focus pågår livet i stort sett som vanligt i parken. Flera joggare, personer med hundar och familjer med barnvagnar har passerat platsen under morgonen. En del har fått tillsägelser för att ha försökt ta närbilder på bilen som står synligt i förhållande till avspärrningarna.

Polisen har genomfört en husrannsakan i en lägenhet i närheten av parken
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