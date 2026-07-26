Uppgifter: 21-årige Abdul skröt om attackplaner innan dådet

21-årige Abdul B med kopplingar till Berlins islamistiska miljö jagas efter att en bil kört in i en folkmassa vid ett Pride-event i staden i natt. Det skriver den tyska polisen på sin hemsida.

– Kontakta inte mannen under några omständigheter. Han kan vara beväpnad och farlig, säger polisen.

Efter att fordonet kraschat in i ett träd ska 21-åringen ha klivit ur och gått till attack med kniv. En kvinna är död och flera vårdas för livshotande skador.

Under natten har polisen genomsökt bilen efter sprängämnen samt gjort en husrannsakan en kilometer från Tiergarten-parken där evenemanget hölls.

Enligt Die Welt riktades husrannsakan mot en lägenhet där Abdul bodde tillsammans med sin familj. Enligt tidningens uppgifter ska 21-åringen ha pratat om sitt missnöje över situationen i Tyskland och skrutit om attackplanerna innan dådet. Tidningen Bild skriver att han släpptes från ett ungdomsfängelse så sent som i maj.