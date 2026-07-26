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Två personer i närheten av blåljuspersonal i Berlin efter händelsen. (Markus Schreiber /AP/TT / AP)
Påkörningen i Berlin

Kvinna död – tre vårdas för livshotande skador

Av Hannah Gustafsson
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Den person som dödades när en bil körde in i en folkmassa i Berlin är en kvinna, skriver flera tyska medier.

16 personer skadades, varav tre ska vara livshotande skadade, skriver Berliner Morgenpost. Åtta av dem ska vara allvarligt skadade och fem personer är lindrigt skadade.

30 personer fick hjälp på plats med psykologiskt stöd på grund av chocken efter händelsen, enligt räddningstjänsten.

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Påkörningen i BerlinTysklandEuropa