Kvinna död – tre vårdas för livshotande skador
Den person som dödades när en bil körde in i en folkmassa i Berlin är en kvinna, skriver flera tyska medier.
16 personer skadades, varav tre ska vara livshotande skadade, skriver Berliner Morgenpost. Åtta av dem ska vara allvarligt skadade och fem personer är lindrigt skadade.
30 personer fick hjälp på plats med psykologiskt stöd på grund av chocken efter händelsen, enligt räddningstjänsten.
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