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Bild från Berlin, 25 juli. (Fabian Sommer /AP/TT / AP)
Påkörningen i Berlin

Massiv polisjakt pågår – ännu inget gripande

Av Patrik Dahlin
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En massiv polisinsats pågår i Berlin efter att en bilist kört in i en folkmassa i samband med ett Prideevent. Vid 01-tiden svensk tid uppger polisen för Focus att man ännu inte gripit någon, och förnekar därmed tidigare uppgifter.

Flera personer såg händelsen och vittnar om att panik utbröt på platsen. Enligt Bild uppger flera vittnen att föraren lämnade bilen till fots.

Minst en person har dött och 14 personer har skadats. Det är oklart om det rör sig om en olycka eller en avsiktlig handling.

”Vi ser för närvarande ingen omedelbar fara i detta område”, säger en talesperson för polisen till Berliner Morgenpost vid midnatt svensk tid.

Talespersonen tillägger att polisinsatsen fortsätter på platsen, och att många väghinder sattes upp inför evenemanget för att förhindra just en sådan här händelse.

Berlinpolisen på X
x.com
Berlin Pride på Instagram
www.instagram.com
Stor räddningsinsats pågår på platsen
www.bild.de
Händelsen inträffade strax före 22.00
www.spiegel.de
Pride-evenemanget avbröts
www.berliner-zeitung.de
Berliner Morgenpost rapporterar löpande
www.morgenpost.de
Tagesspiegel rapporterar löpande
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