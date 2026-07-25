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Arkivbild av tysk polis. (Michael Probst / AP)
Utrikes

Bil har kört in i folkmassa under Pridefest i Berlin

Av Hedda Hallsenius
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En bilist har kört in i en folkmassa i Berlin, uppger tysk polis för Bild. Flera personer är skadade.

Händelsen inträffade under ett Prideevenemang i Tiergarten-parken i centrala Berlin. Evenemanget avbröts omedelbart och deltagare uppmanades lämna området.

Ett vittne säger till Bild att en vit skåpbil kört in i parken i hög fart.

Ingen har ännu gripits. Enligt vittnen ska en man ha klivit ur fordonet och flytt till fots.

Berlin Pride på Instagram
www.instagram.com
Stor räddningsinsats pågår på platsen
www.bild.de
Tagesspiegel rapporterar löpande
live · www.tickaroo.com
Händelsen inträffade strax före 22.00
www.spiegel.de
Omständigheterna kring händelsen är fortfarande oklara
www.berliner-zeitung.de
Berlinpolisen på X
x.com
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