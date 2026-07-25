Bil har kört in i folkmassa under Pridefest i Berlin
En bilist har kört in i en folkmassa i Berlin, uppger tysk polis för Bild. Flera personer är skadade.
Händelsen inträffade under ett Prideevenemang i Tiergarten-parken i centrala Berlin. Evenemanget avbröts omedelbart och deltagare uppmanades lämna området.
Ett vittne säger till Bild att en vit skåpbil kört in i parken i hög fart.
Ingen har ännu gripits. Enligt vittnen ska en man ha klivit ur fordonet och flytt till fots.
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