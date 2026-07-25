Svenske Viktor är på plats: ”Jag fick lite kalla kårar”

Polis på plats vid Tiergarten-parken i Berlin efter att en bilist kört in i en folkmassa.

Svenske Viktor Fabricius, 44, var på plats vid Pride-eventet i Berlin som hastigt avbröts efter att en bil kört in i en folkmassa. Han vittnar om en enorm polisnärvaro med ”blåljus överallt” och med en helikopter i luften.

Till Expressen säger 44-åringen att han var på konsert när en arrangör tog sig ut på scenen och uppmanade alla att lämna området.

– Jag fick lite kalla kårar. Jag tänkte att det var något hot mot festivalen och att det var därför de var tvungna att avbryta.

Det är oklart om det rör sig om en olyckshändelse eller en avsiktlig handling. En person har dött och 14 personer har skadats. Flera vårdas med livshotande skador.

Vid 00.30-tiden rapporterade NTV att en person har gripits, men det tillbakavisas av polis.