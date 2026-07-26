Polisen: Misstänkte mannen är känd av oss sedan tidigare

En polis i Berlin efter att en bil kört in i folkmassan vid Pride.

Polisen i Berlin har identifierat mannen som misstänks ha kört in i en folkmassa under Pride i i Berlin i går kväll. Det skriver flera tyska medier.

”Det handlar om en man som sedan tidigare är känd av polisen i Berlin och som kopplas till den islamistiska miljön”, säger en talesperson för polisen i Berlin på X som publicerades vid 03.30-tiden. Mannen, som flydde till fots, är fortfarande inte gripen och det pågår fortfarande en stor sökinsats.

Under natten har polisen genomfört en husrannsakan mot en lägenhet ungefär en kilometer från brottsplatsen, skriver Berliner Morgenpost.

Man undersöker också om den aktuella bilen innehåller sprängämnen, skriver Focus.

Minst en person dödades och 16 skadades, varav tre med livshotande skador, skriver AFP.