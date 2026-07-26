UD: Ingen svensk bland de drabbade
Ingen svensk finns bland de drabbade i dådet i Berlin enligt de uppgifter som svenska Utrikesdepartementet tagit del av, skriver SvD.
”UD har i nuläget ingen kännedom om att några svenskar skulle finnas med bland de skadade eller omkomna”, skriver de i ett mejl till tidningen.
En kvinna dog och 16 personer skadades, varav tre har livshotande skador.
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