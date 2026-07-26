UD: Ingen svensk bland de drabbade

Ingen svensk finns bland de drabbade i dådet i Berlin enligt de uppgifter som svenska Utrikesdepartementet tagit del av, skriver SvD.

”UD har i nuläget ingen kännedom om att några svenskar skulle finnas med bland de skadade eller omkomna”, skriver de i ett mejl till tidningen.

En kvinna dog och 16 personer skadades, varav tre har livshotande skador.