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Utrikesdepartementet på Gustav Adolfs torg. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dådet i Berlin

UD: Ingen svensk bland de drabbade

Av Hannah Gustafsson
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Ingen svensk finns bland de drabbade i dådet i Berlin enligt de uppgifter som svenska Utrikesdepartementet tagit del av, skriver SvD.

”UD har i nuläget ingen kännedom om att några svenskar skulle finnas med bland de skadade eller omkomna”, skriver de i ett mejl till tidningen.

En kvinna dog och 16 personer skadades, varav tre har livshotande skador.

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