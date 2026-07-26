Källor: Ballout skulle delta i avradikaliseringskurs

Abdul Ballout, som misstänks för terrordådet mot Pridefirandet i Berlin, skulle delta i ett program för avradikalisering – och hade ett möte inbokat redan i morgon, enligt källor till Die Welt.

Berliner Morgenpost skriver att Ballout redan deltagit i programmets första steg, nämligen flera preliminära möten som ska avgöra hans förutsättningar för att gå vidare. Han ska redan ha gått på två möten, ett i juni och ett tidigare i juli, och ett tredje var redan planerat.

Enligt tidningens källor var dock Ballout inte en bra kandidat för professionellt ledd avradikalisering, eftersom han inte ansågs ärligt vilja delta i processen. Han uppvisade dock inget aggressivt beteende under mötena, eller några tecken på att vilja begå våldsbrott.

Abdul Ballout var välkänd för polisen och var tidigare dömd för brott.