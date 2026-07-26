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Den misstänkte gärningsmannen Abdul Ballout, och minnesplatsen efter terrordådet i Berlin. (TT)
Terrordådet mot Berlin Pride

Källor: Ballout skulle delta i avradikaliseringskurs

Av Hedda Hallsenius
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Abdul Ballout, som misstänks för terrordådet mot Pridefirandet i Berlin, skulle delta i ett program för avradikalisering – och hade ett möte inbokat redan i morgon, enligt källor till Die Welt.

Berliner Morgenpost skriver att Ballout redan deltagit i programmets första steg, nämligen flera preliminära möten som ska avgöra hans förutsättningar för att gå vidare. Han ska redan ha gått på två möten, ett i juni och ett tidigare i juli, och ett tredje var redan planerat.

Enligt tidningens källor var dock Ballout inte en bra kandidat för professionellt ledd avradikalisering, eftersom han inte ansågs ärligt vilja delta i processen. Han uppvisade dock inget aggressivt beteende under mötena, eller några tecken på att vilja begå våldsbrott.

Abdul Ballout var välkänd för polisen och var tidigare dömd för brott.

Nästa möte var schemalagt till i morgon
www.welt.de
Rådgivningen föranleddes av direktiv från rättsväsendet
www.morgenpost.de
Enligt uppgifter dömdes Ballout för förberedelse till terrorbrott och olaga hot
Aftonbladet
Källor: Polisen har gripit och förhört tre personer från Ballouts krets, varav två har släppts på fri fot (tyska)
www.bild.de
Berliner Morgenpost direktrapporterar (tyska)
live · www.morgenpost.de
Tagesspiegel direktrapporterar (tyska)
www.tagesspiegel.de
BBC direktrapporterar
live · BBC
Sky News direktrapporterar
live · Sky News
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